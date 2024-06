Parada pela Diversidade do Ceará ocorre no próximo dia 30 na av. Beira Mar

Foto de apoio ilustrativo da Parada LGBTQIA+ 2023 com muita diversidade e alegria nas ruas da Praia de Iracema. Crédito: Samuel Setubal

A 23ª edição da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará vai acontecer no dia 30 de junho na avenida Beira Mar. A edição cearense é a maior do Nordeste e uma das maiores do Brasil e tem expectativa de reunir um milhão de pessoas em defesa dos direitos das populações LGBTQIAPN+ Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queers, Intersexuais,

Assexuais, Pansexuais, Pessoas não Binárias e outras identidades de gênero . Além da celebração dos 35 anos de atuação do Grupo de Resistência Asa Branca (Grab), que viabiliza o evento. Com o tema "Radicalizar para existir; votar para ocupar", a Parada vai pautar as vulnerabilidades sociais, desde insegurança alimentar, bullying, dificuldades no mercado profissional ao elevado índice de assassinatos de travestis no Ceará, às quais estão expostas a comunidade LGBTQIAPN+. A presidenta do Grab, Dary Bezerra, diz que a Parada não é um simples desfile, é uma luta histórica por políticas públicas. "Porque nós ainda estamos à margem dos espaços sociais e de poder. Nós precisamos ocupar esses espaços para que possamos existir dentro e fora deles. Para que possamos viver!"