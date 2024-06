Universidade Federal do Ceará distribuiu mais de 6.040 bolsas em 2024

No Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (Pibic), por exemplo, a instituição conta com duas novas categorias: Mulheres na Pesquisa e Ações Afirmativas , adicionando 50 novas bolsas ao programa.

Com ampliação de vagas nas áreas de pesquisa, extensão e cultura, além de novas ações no programa de apoio estudantil, a Universidade Federal do Ceará (UFC) ofertou mais de 6.040 bolsas neste ano. As oportunidades têm editais em diferentes pró-reitorias e são voltadas para atividades em vários âmbitos.

Em 2024, o número de bolsas para Apoio a Projetos da Graduação foi de 420 (sendo 171 remuneradas), valor 17% maior que o do ano passado, com 359 bolsas aprovadas.

Dentre as bolsas ofertadas pela Pró-Reitoria de Graduação, estão as do Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência (Paip), em duas áreas: Apoio a Projetos da Graduação e Apoio à Gestão Acadêmica.

Há também as bolsas do Programa de Educação Tutorial (PET), em duas modalidades: PET-UFC, com 432 bolsas, sendo 288 remuneradas, e PET-SESu (Secretaria de Educação Superior), com 360, sendo 240 remuneradas.

Prex

A Prex gerencia 665 bolsas remuneradas, com duração total de nove meses: Programa de Bolsas de Extensão, com 610, as Ações Curriculares em Comunidades de Saberes, 35, e as Casas de Cultura Estrangeira, com 20.

Neste ano, o Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (Crutac) conta com 345 bolsas, voltadas para estudantes da área da saúde em estágio curricular obrigatório realizado fora da Região Metropolitana.

Procult

O edital do Programa de Promoção da Cultura Artística (PPCA), publicado no início deste ano, indicou a distribuição de 150 bolsas para 55 projetos. O número representa um aumento de 50% se comparado ao edital anterior.

PRPPG

Pela PRPPG, os alunos da graduação têm oportunidades em dois programas: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti).

De acordo com a UFC, no período de vigência 2022/2023 dos programas, até agosto do ano passado, foram ofertadas 320 bolsas para o Pibic e 40 para o Pibiti, além de 907 bolsas fomentadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

O edital com vigência para 2024/2025, que ainda está com seleção aberta para projetos, continua com a quantidade de bolsas fomentadas pela UFC, porém com as novas categorias: Mulheres na Pesquisa para o PIBIC, com 20 vagas, e Ações Afirmativas, com 30 vagas.

Ainda segundo a UFC, o total de bolsas disponibilizadas para o período ainda deve aumentar após os resultados de solicitações de cotas do CNPq e da Funcap.

Prointer

No Programa Institucional de Bolsas de Inovação (Pibi) são 112 bolsas em 2024. Pelo Programa de Estímulo ao Empreendedorismo Inovador (Empreende UFC), foram 81 bolsas ofertadas no edital deste ano.

Prae

Somando os números da Bolsa de Iniciação Acadêmica (BIA) e do novo Auxílio Ingressante, a Prae tem um orçamento de mais de R$ 12,2 milhões em 2024, que deve atender 2.567 estudantes.

Os números representam aumento de 50,6% no montante, que era de R$ 8,18 milhões em 2023, e de 46,3% na quantidade de estudantes beneficiados, 1.754 no ano anterior.