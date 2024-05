UFC: processo de licitação para campus Iracema será aberto em junho, diz Custódio

A obra foi iniciada há mais de oito anos a fim de comportar o Acquário Ceará , no entanto, no ano passado, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) anunciou que o local seria transformado na sede do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Labomar-UFC).

“A nossa expectativa é, agora em junho, abrir o processo licitatório. O ministro Camilo Santana disse que, quando o projeto estiver pronto, não precisa nem esperar a publicação do PAC, uma vez que este recurso já está no PAC, e a gente pode, tranquilamente, abrir a licitação. Estamos só correndo com os processos formais de projeto”, pontuou nesta terça-feira, 28.

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida , anunciou para junho a licitação para o projeto do novo campus da instituição, localizado na Praia de Iracema. Em entrevista à rádio O POVO CBN, o Custódio explicou que está aguardando a publicação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para fazer a licitação da obra.

No que tange à inauguração do Campus Iracema, Custódio prevê que a obra seja entregue ainda no ano de 2026.

“O Instituto de Ciências do Mar, que é o principal equipamento que vai ocupar o espaço, já fez todo o trabalho de adequação de um projeto que existia anteriormente, que seria no Campus do Pici, para lá. Além disso, há um grupo do Instituto UFC Virtual que está trabalhando na proposta do Centro Tecnológico de Ciências Naturais, que também vai ser lá”, completou Custódio.

Com base nisso, a estrutura teve de ser adequada a um projeto já existente, que seria sediado no Campus do Pici. O campus Iracema tem como referência o valor deste projeto de quatro anos atrás. À época, os gastos eram estimados em R$ 46 milhões.

“Nós estamos com nove meses de gestão, estamos chegando no meio do ano de 2024, então a gente acredita que em 2026 a gente faz as primeiras inaugurações do Campus Iracema. A gente tem essa boa expectativa”, compartilhou.

Em abril deste ano, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou a doação do terreno e da estrutura para a União. O Projeto de Lei de n° 21/24 (leia na íntegra) autorizou o Poder Executivo a ceder à Universidade Federal do Ceará as “edificações, benfeitorias e as acessões construídas no imóvel”.

“Recentemente a Alece aprovou, definitivamente, a passagem das benfeitorias, a doação (do equipamento) para a UFC e se tornou lei. Já assumimos o espaço, a vigilância do espaço já está com a UFC”, disse o reitor.

Como adiantou o colunista do O POVO, Henrique Araújo, o campus no Acquario custará R$ 60 milhões, entre adaptação de estrutura e ampliação de obras para a construção do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).

Siga o canal de Notícias do O POVO no WhatsApp