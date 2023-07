UFC reajusta valores de bolsas e auxílios estudantis em até 75% a partir deste mês

As bolsas e auxílios estudantis de alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará (UFC) terão reajuste nos valores a partir deste mês de julho. De acordo com a Universidade, as bolsas de R$ 400 foram reajustadas para R$ 700, um aumento de 75%; já os auxílios, concedidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), terão diferentes percentuais de ampliação, podendo chegar a 71% (caso do auxílio-moradia, que passará a ser de R$ 910 mensais).



O reajuste foi publicado em portaria assinada, na última quinta-feira, 6, pelo reitor da UFC, professor Cândido Albuquerque, e tem como objetivo equiparar o valor das bolsas ao aumento anunciado pelo Governo Federal para diversas bolsas acadêmicas, em fevereiro deste ano. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares da bancada federal cearense.

A verba garante o pagamento do reajuste até dezembro deste ano. A partir de 2024, a UFC irá trabalhar para que os recursos estejam garantidos no próprio orçamento da UFC.



Como ficam os valores



As bolsas pagas pela UFC para estudantes de graduação por meio das diversas pró-reitorias – por exemplo: as de iniciação acadêmica, monitoria, desporto, extensão, dentre várias outras – passam de R$ 400 para R$ 700.



Na pós-graduação, o reajuste de R$ 400 para R$ 700 não se confunde com aquele já concedido pelo Governo Federal às bolsas de mestrado e doutorado. Neste caso, as bolsas pagas pela UFC a estudantes de pós-graduação que atuam em programas de apoio à graduação.



Reajuste previsto para os auxílios

Auxílio creche: de R$ 210 para R$ 281

Auxílio emergencial: de R$ 400 para R$ 536

Auxílio instalação: de R$ 530 para R$ 536

Auxílio moradia: de R$ 530 para R$ 910

Auxílio residente: de R$ 400 para R$ 536

*O reajuste passa a valer já neste mês de julho.