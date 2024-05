Ceará deve enviar mais oito contêineres com mantimentos ao RS

Materiais devem ser enviados até quarta-feira, 29 Crédito: Rhodney Sá

O Ceará deve enviar mais oito contêineres de mantimentos para o Rio Grande do Sul, em auxílio ao enfrentamento de danos causados pelas enchentes no estado. O material a ser enviado passa por triagem no Salão Pecém do Centro de Eventos do Ceará durante este sábado, 25. A ação tem sido mobilizada pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (Cedec), junto a voluntários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ao todo, são estimadas cerca de 200 pessoas em colaboração nesta manhã para a organização de cestas básicas, produtos de higiene, roupas e calçados que devem ser enviados até a próxima quarta-feira, 29.