Operação de combate a crimes sexuais contra crianças prende 108 pessoas no Ceará

As prisões são resultado da operação nacional "Caminhos Seguros", que resultou ainda no resgate de 196 crianças em todo o País

No Ceará, 108 pessoas foram presas na operação nacional "Caminhos Seguros", contra abuso e exploração sexual infantil, que aconteceu entre os dias 2 e 20 de maio. Na manhã desta sexta-feira, 24, um professor de 32 anos, que dava aulas em Quixadá, teve sua prisão efetivada no município de Choró por abuso e crime sexual. Em todo o Brasil, 196 crianças foram resgatadas e 10 toneladas de drogas foram apreendidas durante a ofensiva.

Durante o balanço da ação, apresentado no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) nesta sexta-feira, 24, o delegado Harley Filho, coordenador do Planejamento Operacional de Segurança Pública, destacou que a operação contou também com palestras com intuito de explicar e identificar a exploração sexual infanto-juvenil. De acordo com o delegado, mais de 1.800 pessoas atuaram no curso da operação.

A delegada Janaina Braga, diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, detalhou como aconteceram as ações educativas durante a operação “Caminhos Seguros”. “Foram realizadas várias rodas de conversa com alunos, professores e pais, de modo a envolver toda a sociedade para debater esse tema, pois sabemos também o quanto é difícil denunciar um crime como esse. Muitas vezes o agressor está próximo da criança e do adolescente, por isso a importância de a sociedade colaborar e denunciar”, afirma. Segundo a delegada, o combate efetivo contra crimes sexuais contra crianças e adolescentes começa a partir da informação.