Ceará: 13 empresas clandestinas de segurança são fechadas pela PF

A Polícia Federal encerrou as atividades de 13 empresas clandestinas de segurança no Ceará durante a Operação Segurança Legal, entre os meses de janeiro a maio deste ano. A oitava fase da ofensiva ocorreu nessa quinta-feira, 23, resultou em oito autuações em quatro empresas.

De acordo com a Polícia Federal, entre as empresas encerradas nos primeiros cinco meses de 2024 estão estabelecimentos em Fortaleza (seis empresas), Juazeiro do Norte (quatro), Tianguá, Ipu e Horizonte, com uma empresa cada. As respectivas empresas atuavam com segurança privada sem autorização da Polícia Federal.

A oitava fase da Segurança Legal tem o objetivo de combater as empresas clandestinas de segurança em todo o Brasil, com registro de ações em 25 capitais e no Distrito Federal. Além das 96 unidades descentralizadas da PF, com exceção do Rio Grande do Sul, em razão das enchentes.