Ceará recebe 108 mil doses de vacinas da Covid com reforço contra a ômicron

Nova vacina contra a Covid é disponibilizada para grupos prioritários e crianças Crédito: Samuel Setubal

A vacina monovalente disponibilizada é de fabricação do laboratório Moderna e protege contra a subvariante ômicron XBB 1.5, podenso ser aplicada em todas as faixas etárias acima de seis meses. Pessoas acima de 5 anos que não receberam nenhuma dose de vacina podem receber uma dose da vacina XBB no esquema primário. De acordo com Ana Karine Borges, Coordenadoria de Imunização (Coimu) da Sesa,“o perfil de segurança da vacina Covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna, é conhecido devido à sua ampla utilização em outros países e está indicada em razão do cenário de novas variantes”. LEIA: Cearenses participam de pesquisa para medir sequelas da Covid-19 na população