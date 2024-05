Primeira Infância Antirracista: 34 municípios do Ceará recebem o programa

No Ceará, 34 municípios foram selecionados para receber o programa Primeira Infância Antirracista (PIA) pelo Unicef em parceira com Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Governo do Estado. A estratégia que busca coibir a prática racista e educar crianças para respeitar todas as etnias foi lançada oficialmente às regiões, nesta segunda-feira, 20, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza.

As cidades foram selecionadas a partir de uma avaliação dos Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPI) de cada região pela Unicef e demais organizações. Foi analisado em cada documento as propostas vigentes já expostas pela gestão municipal, recursos disponíveis e a quantidade populacional de pessoas negras, indígenas e quilombolas residentes nos municípios.

Dos 184 municípios, 34 foram selecionados com base nesses critérios para essa primeira fase. O chefe do escritório do Unicef no Ceará, Rui Aguiar, diz que os municípios serão contatados no próximo mês de junho para explicar o projeto e o que cada região pode aprimorar nas ações antirracistas na primeira infância.