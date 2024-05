Censo 2022: analfabetismo cai, mas Ceará continua com 5ª pior taxa do Brasil

Ceará continua como o quinto estado brasileiro com maior taxa de analfabetismo. Dados de alfabetização do Censo 2022 foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, 17

A taxa de analfabetismo entre pessoas a partir de 15 anos no Ceará caiu de 18,78% (1.176.582) para 14,12% (987.209) entre 2010 e 2022. Estado continua no quinto lugar com a maior taxa de não alfabetizados no Brasil. Em Fortaleza, taxa é de 5,62%.

Os dados são do "Censo 2022 – Alfabetização: Resultados do universo", divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 17.

Em 63,5% dos municípios cearenses, mais de 20% dos residentes é analfabeto. São 117 das 184 cidades cearenses nessa situação.