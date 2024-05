Centro de Imunologia e Imunoterapia é inaugurado no Ceará

Equipamento é uma parceria da Fiocruz com Instituto Pasteur, de Paris, e foi oficialmente inaugurado nesta sexta-feira, 17, na sede da Fiocruz no Eusébio

O Centro Pasteur Fiocruz de Imunologia e Imunoterapia foi inaugurado no Ceará nesta sexta-feira, 17, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Localizado na sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Ceará, o local desenvolverá pesquisas para a produção e o barateamento de medicamentos para todos os tipos de câncer, doenças infecciosas, doenças autoimunes, neuro degenerativas e inflamatórias.

O equipamento busca facilitar o acesso da população a tratamentos, com objetivo de controlar e erradicar doenças. O Centro também será voltado para a formação e capacitação de pesquisadores e estudantes da Fiocruz.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da coordenadora da Fiocruz Ceará, Carla Celidônio, do cônsul-geral da França, Serge Gas, o governador do Estado, Elmano de Freitas, o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, a titular da Secretaria da Saúde do Ceará, Tânia Mara, e demais representantes estaduais, além do corpo cientista estadual e nacional.