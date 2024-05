Bacia do Salgado atinge melhor volume desde 2009

A Bacia Hidrográfica do Salgado, localizada no Sul do Estado do Ceará, ultrapassou os 71% e atingiu o melhor volume em 15 anos . A bacia tem capacidade hídrica de 447,66 hectômetros cúbicos (hm³) e tem 15 açudes monitorados.

De acordo com a Cogerh, em agosto de 2009, a Bacia do Salgado atingiu 75% e, em setembro, 71,91%. Antes disso, a bacia chegou a registrar 81,93% em maio do mesmo ano e 81,2% em maio de 2008.

Dos 15 açudes da bacia, quatro sangraram neste ano e atingiram a capacidade máxima: Cachoeira, no município de Aurora, Junco, em Granjeiro, Rosário, em Lavras da Mangabeira, e São Domingos II, na cidade de Caririaçu.



Porém, os açudes Jenipapeiro II (Baixio), com 21,23%, e Quixabinha (Mauriti), 21,65%, apresentam volume inferior a 30%.

O Estado do Ceará tem 56 açudes sangrando, além de 23 com volume acima de 90% e 20 açudes com volume inferior a 30%.

Em relação aos três maiores açudes do Ceará, o boletim mostra que o Castanhão, maior reservatório do Brasil, está com 36,43%, o Orós, segundo maior açude do Estado, chegou a 74,86%, e o Banabuiú está com 42,80%.