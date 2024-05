Homem morre em intervenção policial e outro é assassinado nesta terça na Barra do Ceará

Morte em intervenção policial ocorreu durante a madrugada nas proximidades da Praça do Conjunto Hermes Pereira, enquanto o homicídio ocorreu na rua Jackson do Pandeiro durante a tarde

Em duas ocorrências distintas, um homem foi assassinado e outro foi morto em intervenção policial nesta terça-feira, 14, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O primeiro caso ocorreu durante a madrugada nas proximidades da Praça do Conjunto Hermes Pereira; o outro, na rua Jackson do Pandeiro, durante a tarde.



No primeiro caso, de acordo com a Polícia Militar, “um homem de 32 anos desobedeceu a ordem de parada dos militares e tentou desferir golpes nos policiais, que reagiram a fim de garantir a legítima defesa”. Os PMs haviam sido acionados para “uma ocorrência de ameaça com objeto perfurocortante” — a corporação não deu mais detalhes acerca da ocorrência.



O homem chegou a ser socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. “Os fatos foram apresentados no 10° Distrito Policial, onde houve instauração de inquérito por portaria”, disse a PM.