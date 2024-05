Entenda o que causou as fortes chuvas desta madrugada em Fortaleza e Caucaia

A Fundação explica que as fortes chuvas foram ocasionadas pela formação de um Sistema Convectivo de Mesoescala , que consiste no agrupamento de nuvens cumulonimbus, que são nuvens que provocam chuvas intensas (grandes volumes em pouco tempo), com ocorrência de raios, trovões e ventos fortes, inclusive rajadas.

Conforme os dados da Fundação, as chuvas tiveram início por volta da meia-noite, com duração, em maior intensidade, até às 3h30min da manhã. A intensidade maior intensidade durou até momentos antes das 2 horas.

Esse sistema teria se formado não em Fortaleza, mas no norte da região Jaguaribana, e escalado o litoral cearense ao longo da madrugada, com maior incidência no litoral de Fortaleza. Após a passagem pelos bairros da Região Metropolitana, o agrupamento teria seguido para o Litoral Norte e do Pecém.