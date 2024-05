Equipe de São Gonçalo, no Ceará, vai em missão humanitária ao RS

O grupo de São Gonçalo do Amarante inclui uma assistente social, uma enfermeira, um médico veterinário, cinco médicos e um articulador

Neste domingo, 12, uma equipe de voluntários de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, embarcou em uma missão humanitária rumo ao Rio Grande do Sul, para auxiliar os gaúchos em meio a desafios enfrentados pelas enchentes. A equipe é composta por nove profissionais que vão oferecer assistência às vítimas.



"Estamos aqui formando essa missão voluntária que está partindo para o Rio Grande do Sul para ajudar nossos irmãos gaúchos", afirma Magnólia Rocha, assistente social e integrante da equipe, destacando o propósito solidário da iniciativa. "Levamos conosco toda a solidariedade, coragem e força nordestina", diz ela.

O grupo inclui, ainda, outros profissionais do município. Dentre eles, uma enfermeira, um médico veterinário, cinco médicos e um articulador.