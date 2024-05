Braço do Rio Siqueira transborda e gera alagamentos e bloqueios na BR-222, em Caucaia

Dois trechos da via foram interditados durante a madrugada devido ao aumento do nível do rio; via foi liberada por volta das 8h10min

Dois trechos da BR-222 foram interditados durante a madrugada desta segunda-feira, 13, em Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza. Os bloqueios aconteceram entre os quilômetros (km) 3 e 5 da rodovia e foram causados devido ao transbordamento de um dos braços do Rio Siqueira.

As vias foram liberadas por volta das 8h10min.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os trechos interditados ocorreram tanto no sentido crescente da via, altura do km 3,5, no antigo retorno do Banco do Brasil, quanto no decrescente, próximo ao semáforo do Tabapuá, localizado no km 5.