Ceará tem até 70% de chance de chuvas intensas nesta sexta, 26, e sábado, 27

Segundo o alerta, a faixa superior do Ceará terá entre 41% a 70% de chances de chuvas fortes, com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. Na porção sul, a porcentagem é de até 40%.

O Ceará estará sob alerta de chuvas intensas ao longo desta sexta-feira, 26 e sábado, 27. Segundo o aviso emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as maiores precipitações devem ocorrer na faixa centro-norte do Estado.

Até o fim desta sexta, o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado em todas as macrorregiões, com chuvas no norte do Vale do Jaguaribe, litorais Norte, de Fortaleza e do Pecém, Maciço de Baturité e Ibiapaba.

Durante o período da tarde, as precipitações devem ocorrer na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns. Já pela noite, as chuvas chegam também a região do Cariri e sul do Sertão Central.

Confira imagens das chuvas de hoje:

Previsão do tempo para o fim de semana

Para o sábado, a expectativa é de céu entre nublado e poucas nuvens em todo o Ceará. As chuvas se mantêm com mais intensidade no trecho superior cearense.

Os índices só devem diminuir no domingo, quando a previsão é de chuva isolada em todas as macrorregiões, podendo ocorrer em todos os períodos do dia.

De acordo com a Funceme, as chuvas deste fim de semana poderão ser ocasionadas por áreas de instabilidade no Oceano Atlântico, além de efeitos locais como a combinação de temperatura, umidade e relevo.