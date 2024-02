Estudantes temem paralisação de curso da Unilab por falta de professores

Campus dos Palmares, onde fica o curso de Serviço Social Crédito: Reprodução/Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

“Foi quase um semestre completo sem ter professoras da área do Serviço Social formadas para lecionarem. Inclusive, o primeiro coordenador do curso foi uma pessoa da Administração Pública, o que já é uma problemática”, conta um estudante que preferiu não ser identificado e que também comenta a sobrecarga de trabalho das docentes do curso. “Nossas professoras trabalham em cargas horárias que são exploratórias, quase. Elas têm que ficar se dividindo em questão de coordenação do curso, coordenando outras atividades de extensão, além de planejar as aulas. Isso está afetando de modo geral o desenvolvimento do curso dentro da instituição”, acrescenta. As informações foram confirmadas pela coordenadora do curso de Serviço Social da Unilab, Nathália Dórgenes. A professora comenta que a problemática se dá principalmente por algumas disciplinas só poderem ser ministradas por assistentes sociais, em conformidade com a lei que regulamenta a profissão. Segundo Nathália, disciplinas que precisam ser cumpridas pelos estudantes, como a de estágio, deixaram de ser ofertadas por que as atuais docentes acumulam mais de 40 horas em seus planos de trabalho. A coordenadora complementa que das quatro aprovadas no concurso feito ainda no início do curso, apenas três foram convocadas. Ela afirma ter buscado a direção do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) com um documento relatando a situação do curso e pedindo a contratação de mais professores, mas não obteve sucesso. “Eu informei no dia 30 de novembro pedindo um retorno da direção a essa situação do estágio sem ofertar e não obtive resposta. No começo agora de janeiro, eu novamente voltei com essa questão e solicitei um concurso com cinco vagas. No semestre passado, eu e outra professora chegamos a fazer um documento com o planejamento de quantos professores precisaríamos até o final do curso e também não obtivemos reposta”, explica Nathália.

Procurada pelo O POVO, a direção do ICSA afirmou que tem uma reunião marcada para o dia 9 de fevereiro com a coordenação do curso de Serviço Social para a discussão das pautas. Em nota enviada pela diretora em exercício, Sâmia Maluf, o Instituto pontuou que a matriz curricular da Unilab prevê disciplinas de tronco comum nos períodos iniciais dos seus cursos. A direção também informou que docentes do curso de Administração Pública disponibilizaram carga horária para ministrar disciplinas que dialogam com o Serviço Social, mas foram preteridos. Por fim, o ICSA afirma que duas vagas para contratação de professores para o Serviço Social estão acordadas com a gestão superior da Unilab e que o processo não foi encaminhado por aguardar informações e dados da gestão. Estudantes cobram vagas destinadas a outro curso Em meio a tantas cobranças por professores para o Serviço Social, surgiram três vagas para a contratação de professores, que logo foram demandadas pelo curso. No entanto, mesmo com os apelos, as vagas teriam sido destinadas para a graduação em Contabilidade, curso que ainda está em fase de implementação e não funciona efetivamente na Unilab.

A decisão, anunciada em reunião extraordinária do Conselho do ICSA, desagradou os membros do curso de Ciências Sociais, que alegam que a prioridade da Instituição deve ser as graduações que já existem. Segundo Nathália, a justificativa dada pela direção do Instituto é de que o Serviço Social teria direito a um concurso com duas vagas de professores, no entanto, a coordenadora teme que o processo se arraste por mais tempo e prejudique os estudantes. “Até agora não há nada formalizado em relação a isso, e um concurso vai demorar aí seis meses. O semestre acaba em maio. Vai começar outro semestre, e nós não temos nenhum professor para dar nenhuma disciplina deste semestre que começa em maio”, conclui.