Docentes da UFC, UFCA e Unilab deflagram greve a partir de 15 de abril

Docentes da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) deflagraram greve a partir do próximo dia 15 de abril. Categoria reivindica recomposição salarial.

O placar foi de 360 votos favoráveis a greve, 18 contrários e quatro abstenções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

UFC

A favor: 262

Contra: 11

Abstenções: 4