Universidade estaria desmatando áreas de preservação em Redenção, apontam denúncias

Caso foi apresentado para a Semace e para a Polícia Ambiental do Ceará. Instituição garante seguir "à risca" o projeto ambiental aprovado pela Superintendência

Desmatamento seria ao lado do prédio da instituição, para um projeto de drenagem. Conforme denúncias apuradas pelo O POVO , a área começou a ser desmatada na última sexta-feira, 19, com um trator. Entretanto, estudantes impediram que a ação tivesse continuidade.

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está sendo acusada de desmatar ilegalmente uma área de preservação permanente . Caso estaria acontecendo no campus das Auroras, em Redenção, município localizado a 62,7 quilômetros de Fortaleza .

Conforme as denúncias, existe uma licença ambiental da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para a realização da obra, mas não há previsão para realizar supressão vegetal.

O caso foi levado para a Semace e para a Polícia Ambiental, devendo ser analisado a partir da segunda-feira, 22.

Em comunicado aos servidores da universidade, a Unilab informa que “em relação aos serviços da obra, salienta-se que estes estão sendo executados à risca em relação ao projeto aprovado pela Semace”. “Todos as ações tomadas pela Unilab no quesito infraestrutura, especialmente, em relação à obra (de urbanização) em execução no Campus das Auroras, atendem à legislação ambiental vigente”, garante.

O campus tem licença ambiental, emitida pela Semace (n.º 20/2023 - DICOP) em 3/5/2023 e com validade até 1º/5/2028), para a “implantação de equipamentos sociais (construção de vias de acesso e estação de efluentes)”.

O comunicado aponta ainda que se encontra em tramitação o processo Semace n.º 07910896/2023, que trata do Certificado de Reposição Florestal.

A Universidade tem uma página em seu site oficial na qual traz o resumo das obras da instituição que estejam em execução ou paralisadas. Conforme divulgado, a obra de urbanização do campus em Redenção está 32% concluída.

O projeto está sendo executado pela Construtora e Incorporadora Exata LTDA.