Greve no Detran: servidores aceitam proposta do Governo do Estado e encerram paralisação

Servidores do Detran Ceará decidiram interromper a greve da categoria após assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 24, quando aceitaram a proposta do Governo do Estado. Os trabalhadores voltam a exercer as atividades a partir desta quinta-feira, 25.

A categoria estava em greve desde o dia 3 de abril, ficando 21 dias em paralisação. O fim da greve foi aprovado por 369 servidores, outros 23 se abstiveram e 12 votaram contra o fim da paralisação. A informação foi confirmada pela coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (Sindetran), Gabriela Lima Mac Dowell.

Questionado pelo O POVO sobre a proposta do Governo do Estado, o Sindetran disse que a remuneração inicial da categoria estaria abaixo do salário mínimo, e que foi criada uma gratificação para os servidores.

Segundo o sindicato, houve o compromisso do Governo em resolver as distorções salariais ao longo dos próximos três anos, parcelado em duas de 30% e a última de 40%. O Governo prometeu também a revogação das questões judiciais de multa contra o sindicato e dirigentes sindicais, além de garantir anistia aos participantes do movimento.