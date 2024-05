Greve no Detran: PM usa spray de pimenta em manifestação e um servidor é preso

Batalhão do Choque da PMCE usa spray de pimenta para dispersar manifestação dos servidores do Detran, na manhã desta segunda-feira, 22, na Arena Castelão Crédito: Divulgação/Sindetran/CE

Na manhã desta segunda-feira, 22, durante manifestação dos servidores em greve do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em frente à Arena Castelão, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar utilizaram spray de pimenta contra os participantes e um dos agentes foi preso e levado ao 16° Distrito Policial (Dias Macêdo). O protesto, iniciado por volta de sete da manhã, reunia cerca de 70 servidores denunciando a contratação temporária de vistoriadores para atuarem na fiscalização dos veículos, em substituição aos fiscais do Detran. A categoria está em greve desde 3 de abril. O protesto acontecia em frente ao Castelão por estar sendo o local onde estão sendo feitas as vistorias pelos terceirizados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os policiais militares teriam lançado o spray de pimenta por não serem atendidos no pedido para saída dos manifestantes do local. Os grevistas denunciaram a ação como "truculenta".

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,22.04.2024: Agente foi liberado após chegada de advogado. Agentes do Detran em greve entram em confronto com a policia militar e um agente é detido por desacato. 16° DP Av. Alberto Craveiro Crédito: FÁBIO LIMA De acordo com Gabriela Mac Dowell, coordenadora geral do Sindetran-CE, as vistorias que estão sendo realizadas nos carros são "ilegais". A coordenadora destaca que a resolução nº 941, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), obriga que a vistoria de veículos novos deve ser publicizada e realizada em local apropriado. Além da área do Castelão, as vistorias terceirizadas estão sendo realizadas no pátio do Detran da avenida Juscelino Kubitschek, no Passaré. A coordenadora afirmou que os componentes obrigatórios não estão sendo avaliados. “Só batem a foto do chassi e do motor, sem verificar os componentes obrigatórios e simplesmente alguém no Detran, lá na Maraponga, autoriza essas vistorias. A cidade poder estar recebendo veículos adulterados”, denunciou ao O POVO. “A vistoria veicular deve acontecer após um carro ser comprado, transferido ou a placa é trocada para saber se todos os componentes eletrônicos estão corretos, se todo sistema elétrico, pneu, iluminação e freio(estão funcionando)”, destaca a sindicalista. Em nota, ao O POVO, o Detran/CE informou que direcionou o atendimento de vistorias previamente agendadas para o estacionamento da Arena Castelão, como forma de "assegurar o atendimento à população, considerando a mobilização grevista que está impedindo o acesso às unidades do órgão".

No ato, o órgão acionou a Polícia Militar para os servidores grevistas após eles impedirem o acesso às atividades da entidade no Castelão. O Detran, no entanto, não respondeu se as vistorias dos veículos estão sendo feitas por pessoas terceirizadas, conforme a denúncia dos manifestantes. Sobre as reivindicações da greve, o Detran disse que as negociações com o sindicato dos servidores somente serão retomadas após o efetivo retorno dos servidores ao trabalho. “O departamento de trânsito aguarda que os servidores retornem ao trabalho, garantindo assim o pleno funcionamento das unidades e a devida prestação de serviços ao cidadão”, disse o órgão.