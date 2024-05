Ceará registra 28 mortes por afogamento em 2024

No total, Bombeiros atenderam 38 casos. Concentração de ocorrências, nesta época do ano, é no Sertão Central, por causa da existência de passagens molhadas

O Corpo de Bombeiros do Ceará divulgou que 28 pessoas morreram por afogamento no Ceará em 2024. No total, foram 38 afogamentos, um número maior que o mesmo período do ano passado, quando houve 24 ocorrências.

Sobre o assunto, o tenente Samuel Nogueira, da 1ª Companhia de Mergulho de Resgate (CMR), pertencente ao Batalhão de Busca e Salvamento, disse, em entrevista à Rádio O POVO CBN como evitar os afogamentos. “Essa crescente acontece pois os rios e reservatórios estão mais cheios e também há as passagens molhadas. Isso agrava bastante as ocorrências", afirma.

As passagens molhadas são trechos de estradas que ficam alagados por conta das chuvas ou da sangria dos rios. Nesse cenário, alguns problemas podem acontecer, como: perda de controle do veículo, aquaplanagem e danos mecânicos. Um caso recente foi o do falecimento da mãe e irmã de influencer que morreram no Rio Banabuiú, em Limoeiro do Norte.