Rio Canindé: duas mulheres são arrastadas por correnteza

Uma terceira pessoa, que foi até o local com o objetivo de ajudar as vítimas, também foi resgatada pelos bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado pela população, com a informação de que uma mulher havia sido arrastada pela correnteza.

Duas mulheres foram resgatadas após terem sido arrastadas pelas águas do Rio Canindé, na tarde desse domingo, 31, no município de Canindé , a 121,3 quilômetros de Fortaleza.

No local, os agentes verificaram que duas mulheres foram levadas pelas águas e estavam ilhadas, próximo a árvores caídas no leito do rio.

Dois bombeiros entraram no rio e prenderam uma corda à primeira vítima. Em seguida, os agentes, com o apoio de moradores, puxaram a mulher até um local seguro.

Uma corda foi lançada para a segunda vítima que estava em cima de uma pedra, e ela recebeu orientações sobre a amarração. A mulher foi puxada pelos bombeiros até uma área em que as águas estavam mais tranquilas.