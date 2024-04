Mãe e irmã de influencer morrem afogadas no Rio Banabuiú, em Limoeiro do Norte

Influencer utilizou as redes sociais para se despedir das familiares Crédito: Reprodução/Instagram via @odariozin

“Eu nunca imaginei perder nenhuma de vocês duas, imagine vocês duas de uma só vez, meu coração está com um buraco enorme, e sem nenhuma explicação, nada vai me confortar nada”, diz uma parte do texto. Segundo informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a dupla teria tentado salvar o filho e irmão, de 6 anos de idade, que as acompanhava na travessia. Durante a tentativa de resgate, a criança teria conseguido se segurar em um galho, enquanto as parentes foram arrastadas pela correnteza. O corpo da irmã de Dario teria sido encontrado na tarde dessa terça, enquanto o da mãe foi localizado na manhã desta quarta, 3.