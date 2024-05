Babá é presa após ser flagrada agredindo bebê de 4 meses em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Agressões foram registradas em vídeo por uma moradora do edifício. Auto da prisão em flagrante descreve que a mulher deu tapas, murros e sacolejou o bebê

Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante suspeita de agredir um bebê de quatro meses em um condomínio localizado no bairro Guararapes, em Fortaleza. O caso ocorreu na manhã desse sábado, 20.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), uma moradora do prédio onde mora a criança registrou em vídeo Juliana da Silva Machado, que era babá da criança, dando “tapas, murros, sacolejamentos, atos sempre grosseiros e cruéis”. As agressões ocorreram em um local de convívio comum do edifício.