Três adolescentes são mortos a tiros em Guaiúba

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Três adolescentes foram mortos a tiros no distrito de Itacima, em Guaiúba (Região Metropolitana de Fortaleza), na madrugada deste domingo, 21. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois dos jovens mortos tinham 16 anos, enquanto a terceira vítima tinha 17 anos. Todos eram do sexo masculino.

Imagens feitas no local do crime mostram os corpos de duas das vítimas em uma rodovia ao lado de um carro. O terceiro jovem morto estava dentro do veículo. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.