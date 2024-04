Lord Hotel não será Câmara de Fortaleza e Prefeitura diz que devolverá prédio ao Estado

Prefeitura de Fortaleza desistiu da cessão do prédio e procura a devolução do empreendimento ao Governo do Estado, que afirma aguardar laudos técnicos

O prédio de quase 70 anos que sediou o Lord Hotel, localizado no Centro de Fortaleza, na

esquina das ruas 24 de Maio com Liberato Barroso, permanece abandonado. Anteriormente propriedade do Governo do Estado, foi cedido à Prefeitura em 2019, que propôs o restauro do local para abrigar a Câmara Municipal até 2022. A Câmara Municipal de Fortaleza, contudo, declarou desistir do projeto por conta da “complexa obra de revitalização do prédio que se mostrou inviável economicamente”.

Após desistência do Legislativo, a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), que executa a instrução de tombamento do prédio, declarou que realizou o processo de devolução do Lord Hotel ao Governo do Estado no dia 9 de agosto de 2023.

Já o Metrofor, que ficou à frente da desapropriação do prédio em 2001, informou que o Lord Hotel ainda encontra-se sob responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza. “Em dezembro de 2023, o Governo do Ceará recebeu ofício da Prefeitura de Fortaleza manifestando interesse em desfazer a cessão - antes do prazo inicial [de 25 anos] estipulado, e sem as anunciadas obras no local”, informou a pasta.