CE: 86 mulheres são mortas nos últimos quatro meses; abril soma 18 casos

Conforme apuração do O POVO , a maioria dos casos de abril são registros de desaparecimentos de garotas seguido de achado de cadáveres, casos que envolvem facções criminosas e de torturas. Vítimas encontradas com pés e mãos amarradas.

Em Fortaleza, há registro de crimes violentos contra mulheres nos bairros Carlito Pamplona, Planalto Ayrton Senna e Damas. Importante ressaltar que os números de março estão registrados no relatório de ocorrências da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) somente até o dia 20, ou seja, há possibilidade do número ser maior que 86, em razão de serem dados parciais.

Em apenas 12 dias, este mês de abril registra pelo menos 18 mortes violentas de mulheres no Ceará . Os crimes ocorreram em Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Itaitinga, Acopiara, Guiauba, Ubajara, Tianguá, Sobral, Acaraú e Caucaia. O número faz parte da apuração parcial do O POVO e foi verificado caso a caso. Somados com os casos dos meses janeiro, fevereiro e março, que contabilizaram 68 mortes, são 86 mulheres mortas vítimas de violências .

Já em Caucaia, também nesta madrugada, Cátia Rocha, e 44 anos foi morta dentro de um imóvel no bairro Tabapuá. Ela foi candidata a conselheira tutelar. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou nota de pesar em razão da vítima ser esposa de um advogado.

No decorrer do ano de 2024, entre janeiro e março, foram 68 mulheres mortas por Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que englobam homicídio, feminicídio, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de morte. Pelo menos 33 cidades tiveram registros de morte de mulheres, sendo a mais velha com 64 anos e a mais nova morta em Caucaia, com seis anos de idade . Os dados são da SSPDS.

No dia 10, os cadáveres de duas primas que estavam desaparecidas foram encontrados no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Eveline Sousa Mendes, de 18 anos e Marina do Nascimento Sousa, 15 anos haviam desaparecido no dia 1º de abril.

No dia 17 de fevereiro quatro mulheres foram mortas em Caucaia , na RMF. O crime, ocorrido no bairro Urucutuba, foi considerado uma chacina. Uma quinta pessoa que sobreviveu prestou depoimento apontando a autoria para integrantes de facções criminosas .

Outro caso de desaparecimento ocorreu em Itarema, com a vítima Júlia Rafaela, de 17 anos. A moça foi encontrada morta no município de Acaraú no dia 10.

A Polícia investiga se o duplo homicídio possui relação com o caso de outra mulher que foi encontrada morta . Ana Vitória Duarte Pereira Batista, de 20 anos, desapareceu em março, mas teve o corpo encontrado no dia 5 de abril, também na zona rural de Tianguá.

Organizações criminosas: mulheres ficam em evidência por facções rivais e até mesmo pela própria facção após se tornar extensão de atividades ilícitas dos companheiros



Entre os casos registrados neste ano, a maioria se destaca pelo envolvimento de integrantes organizações criminosas como mandante ou executora de mortes de mulheres. O POVO entrevistou uma fonte ligada a SSPDS que atua diretamente na investigação destes grupos. A identificação da fonte será preservada.

Conforme a autoridade policial, com a prisão de faccionados, sejam eles de baixa ou alta hierarquia na facção criminosa, a função é assumida pela companheira. "Há uma relação de confiança entre os dois e como o cônjuge tem o direito a visita, ela fica sendo a gerente do homem quando ele está preso", afirma.

A fonte aponta que as atividades ilícitas fazem com que a companheira fique em evidência e se torne alvo. Essas mesmas companheiras de integrantes de facções também atuam na ocultação de bens. Os homens colocam os bens no nome da companheira, da irmã, da mãe.

O entrevistado aponta que verificou casos que quando a facção descobre que a mulher estava envolvida na ocultação de bens da facção, a própria organização manda executar a mulher. "Decretam elas no lugar dos companheiros", descreve.

Indagado se a mulher tem "escolha" entre fazer parte ou não das ações ilícitas, diante da ordem da facção, a autoridade policial afirma que essa ordem para gerenciar parte do companheiro. "Para não perder as áreas de atuação, para não perder os meninos de guerra, quando ele é preso, se não colocar alguém de confiança, ele perde aquela área. Então ele coloca alguém de confiança até que se solte novamente", comenta.

De acordo com a fonte, durante as visitas, as mulheres de chefes de facção repassam atualizações sobre a área e recebem novas diretrizes. Do lado de fora do presídio, os criminosos respeitam as decisões e ações das mulheres como se estivessem recebendo do próprio chefe, pois sabem que é dele a determinação, sejam elas para prática de qualquer crime.

Para a fonte, muitas destas mortes estão ligadas a esse tipo de situação, pois as facções rivais veem as mulheres, companheiras de internos ou de pessoas envolvidas com o crime, como uma extensão das atividades ilícitas daquele rival, então, almejam matá-la. (Colaborou Cláudio Ribeiro)

Onde foram as mortes de mulheres neste mês de abril



Dia 3 - Fortaleza

Dia 4 - São Gonçalo do Amarante

Dia 5 - Tianguá e Itaitinga

Dia 6 - Acopiara (feminicídio)

Dia 7 - Fortaleza, Ubajara

Dia 8 - Guaiuba

Dia 10- Acaraú, Tianguá (duas vítimas)

Dia 11- Sobral

Dia 12 - Fortaleza, duas mortes em Caucaia e duas mortes em Parambu



Fonte: apuração do O POVO

Mortes violentas de mulheres no Ceará 2024



Janeiro

Dia 2: Amontada - 16 anos

Dia 3: Maracanaú - não informada

Dia 3: Aracati - 55

Dia 3: Ubajara - 43

Dia 3: Caucaia - 26

Dia 3: Fortaleza - 23 (feminicídio)

Dia 4: Fortaleza - 65

Dia 4: Forquilha - 40

Dia 5: Fortaleza - 24

Dia 6: Cruz - 19

Dia 6: Fortaleza - 29

Dia 8: Caucaia - 34

Dia 9: Camocim - 22

Dia 10: Fortaleza - 32

Dia 10: Fortaleza - 45

Dia 10: Morada Nova - 31

Dia 11: Fortaleza - 26

Dia 11: Morada Nova - 23

Dia 13: Canindé - 35

Dia 16: Pacatuba - 22 (outros meios)

Dia 17: Forquilha - 41

Dia 20: Fortaleza - 49 (feminicídio)

Dia 20: Itarema - 39

Dia 23: Fortaleza - 28

Dia 24: Limoeiro - 40

Dia 26: Quixadá - 13 (feminicídio)

Dia 28: Fortaleza - 30

Dia 29: Fortaleza - 23 (outros meios)

Dia 30: Caucaia - 20

Dia 31: Fortaleza - 44 (arma branca - feminicídio)

Fevereiro

Dia 2 - Crateús - 40

Dia 3 - Itarema - 42

Dia 4 - Tejuçuoca - 43

Dia 5 - Juazeiro - 22 (feminicídio)

Dia 9 - Tabuleiro - 37

Dia 14 - Fortaleza - 26

Dia 17 - Caucaia - 44

Dia 17 - Caucaia - 16

Dia 17 - Caucaia - 46

Dia 17 - Caucaia - 39

Dia 17 - Pacajus - 18

Dia 24 - Caucaia - 29

Dia 24 - Caucaia - 21

Dia 25 - Fortaleza - 36

Dia 25 - Itatira - 23

Dia 26 - Itapiúna - 33

Dia 26 - Maracanaú - 47 (arma branca)

Dia 27 - Fortaleza - 22 (outros meios)

Dia 28 - Sobral - 53 (arma branca)

Março

Dia 2 - Fortaleza - 27

Dia 2 - Fortaleza - 40

Dia 2 - Caucaia - 25

Dia 2 - Acarape - 27

Dia 4 - Caucaia - 20

Dia 5 - Maranguape - 36 (outros meios)

Dia 7 - Barbalha - 19 (arma branca - FEMINICÍDIO)

Dia 8 - Iguatu - 64

Dia 8 - Morada Nova - 36

Dia 14 - Caucaia - 6 (outros meios)

Dia 15 - Fortaleza - 36

Dia 15 - Antonina do Norte - 44 (arma branca - FEMINICÍDIO)

Dia 15 - Maracanaú - 27

Dia 16 - Fortaleza - 37

Dia 17 - São Luis do Curu - 48

Dia 18 - Sobral - 62 (arma branca - FEMINICÍDIO)

Dia 17 - Tururu - 32

Dia 20 - Coreaú - 45 (outros meios)

Dia 20 - Pacajus - 20

Fonte: SSPDS. Números de janeiro, fevereiro e março. No mês o número é até o dia 20, pois a SSPDS ainda não divugulou o balanço do mês).

