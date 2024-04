Homem é preso suspeito de atear fogo no imóvel onde as tias dormiam

Uma herança almejada pelo suspeito teria sido a motivação do crime

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um homem identificado como Carlos Eduardo Aragão foi preso nesta quarta-feira, 10, suspeito de três tentativas de feminicídio no contexto de um incêndio criminoso contra as próprias tias. O crime ocorreu em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As vítimas ficaram lesionadas e com queimaduras. A casa foi destruída com o fogo.

De acordo com os autos, o crime ocorreu no bairro Araturi, no dia 19 de fevereiro deste ano. Carlos Eduardo foi preso mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo 4º Núcleo de Custódia de Caucaia.