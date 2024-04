Aquasis completa 30 anos e organiza eventos comemorativos

A associação surgiu do Grupo de Estudo de Cetáceos do Ceará (GECC), composto por estudantes e professores universitários que desejavam fortalecer a proteção à vida marinha cearense. Desde então, o projeto expandiu a área de atuação para abarcar também os ecossistemas de serra e do Sertão.

A Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (ONG Aquasis) completa 30 anos neste domingo, 7 de abril. Fundada em 1994, a organização trabalha com a conservação de espécies cearenses, como golfinhos, baleias, peixes-bois e aves migratórias, o periquito cara-suja e o soldadinho do araripe.

No litoral, já foram mais de 950 animais atendidos pelos programas marinhos, entre resgates de animais vivos ou mortos. Na serra, o Projeto Periquito Cara Suja tem obtido sucesso em aumentar a população da ave ameaçada de extinção. Já no sertão, o foco está na conservação do habitat natural do soldadinho do araripe, ave exclusiva do Ceará criticamente ameaçada de extinção e que depende das nascentes para se reproduzir.

Para comemorar o aniversário, a Aquasis planeja uma série de eventos e atividades ao longo do ano, envolvendo palestras, workshops, exposições e campanhas de sensibilização.

"Todas as ações são voltadas para destacar a importância da preservação dos ecossistemas e incentivar o engajamento de diversos atores sociais, além de fortalecer a ciência cidadã", explica a organização em nota.