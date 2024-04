Oito trechos estão próprios para banho de mar em Fortaleza neste fim de semana

O setor Leste conta com dois pontos próprios: a Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos e a Praia do Futuro, na altura da Capela de Santa Terezinha, no posto 9. Já no setor Centro, cinco trechos estão adequados, sendo eles a Praia do Meireles, no ponto próximo ao Posto 6, na altura da rua José Vilar e no Aterro da rua Rui Barbosa. Dois pontos na Praia de Iracema, no Aterrinho e próximo a Ponte Metálica, estão próprios para banho.

A análise feita pela Semace considera as praias em três setores: Leste (Praias do Futuro, Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba), Centro (Praias do Mucuripe, Meireles e Iracema) e Oeste (Praias da Leste Oeste, Pirambu, Colônia e Barra do Ceará). A coleta de amostras da água para análise foi feita na última segunda-feira, 1º, e as informações são válidas até este domingo, 7.

Dos 33 trechos da orla de Fortaleza monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), oito estão próprios para banho neste fim de semana. Entre os dez pontos da Praia do Futuro, dois estão próprios; enquanto que dos dez pontos das praias do Meireles e Iracema, são cinco aptos para banho.

Por fim, no setor Oeste, um trecho está próprio para o banho. A Praia do Pirambu, Praia da Leste. Na altura da Av. Filomeno Gomes. Este setor abarca as praias da Leste Oeste, Pirambu, Praia da Colônia e as Praias da Barra do Ceará.

16C - P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar. 17C - P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. 18C - P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro. 19C - P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho. 20C - P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

03L - P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

04L - P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

05L - P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

06L - P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati.

07L - P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

08L - P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

09L - P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I.

10L - P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus.

11L - P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho.

Centro

12C - P. do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna.

13C - P. do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.

14C - P. do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.

15C - P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.