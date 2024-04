Cerca de 70 filhotes de tartarugas são soltos no mar da Praia do Futuro

Cerca de 70 filhotes de tartarugas marinhas foram soltas no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 5. A soltura, ocorrida no limite da faixa de areia, foi aberta ao público e acompanhada por profissionais do Instituto Verdeluz.

De acordo com Alice Frota, bióloga do Instituto, a ninhada contou com menos ovos do que de costume. Foram aproximadamente 120 ovos, desses cerca de 70 foram para o mar. As ninhadas costumam ter de 180 a 200 ovos.