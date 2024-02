Após oito meses, Castanhão volta a ter aumento do volume de água armazenada

Movimento tem se repetido nos últimos anos e tem relação com a quadra chuvosa; reservatório está 9% abaixo do valor volume no fim da quadra chuvosa

Este é o maior valor registrado em fevereiro no reservatório desde 2015, quando o Castanhão iniciou o mês com 24,15% da capacidade. Durante o período, o menor índice registrado na barragem foi de 2,08%, no ano de 2018.

O volume do açude Castanhão, localizado no município de Alto Santo , a 249 quilômetros (km) de Fortaleza, voltou a crescer depois de oito meses desde a última quinta-feira, 15. A barragem é o principal reservatório do Ceará e nesta terça, 20, atingiu 22,88% da sua capacidade total, cerca de 13% a mais que na mesma data do ano passado.

As recargas no início de fevereiro são um movimento característico no Castanhão, provocado pela quadra chuvosa cearense. Durante o fim da alta estação e a longa estiagem no segundo semestre, o açude diminui o volume comportado, que volta a crescer com as grandes precipitações de fevereiro e março.

O diretor de operações da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), Tércio Tavares, explicou que ainda não houve recarga no açude e que o volume do açude no momento é das águas da quadra chuvosa do ano de 2023.

“Ainda não houve recarga no açude, nós ainda estamos com a água armazenada da quadra chuvosa passada. Por isso, nós ainda temos a expectativa da chuvas para que os níveis de água no Castanhão apresentem melhora”, explicou

Além das chuvas, outro fator pode ajudar no abastecimento do açude este ano. Devido o prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para a quadra chuvosa de 2024, que apontou 45% de chance para volumes abaixo da média, águas da transposição do Rio São Francisco foram destinadas ao açude.

Tércio pontua ainda que uma vez que a Funceme dá um prognóstico de chuvas abaixo da média, é possível que não aconteça e que seja uma situação que ele permaneça na média, mas que os trabalhos sempre são baseados no pior cenário possível.

“Se a Funceme falou para gente que estamos dentro de um El Niño e que a probabilidade é muito elevada de ter chuva abaixo da média, nós começamos a nos precaver. Então, estamos puxando água exatamente para dar vencimento a água que precisa chegar a Fortaleza”, pontua.