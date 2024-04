Viçosa do Ceará registra maior chuva do Estado no dia; confira

As chuvas se espalharam por todas as macrorregiões do Ceará, com os principais registros caindo sobre o centro-norte cearense. Até o momento, 122 cidades cearenses registraram chuvas, sendo as cinco maiores nas regiões da Ibiapaba e Litoral Norte.

Em seguida, as maiores chuvas do dia foram em Coreaú , com 75 mm, e em Jijoca de Jericoacoara , com 71 mm.

O município de Viçosa do Ceará , localizado a cerca de 360 km de Fortaleza , registrou a maior chuva desta quinta-feira, 4, em todo o Estado, de acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A cidade teve 92.4 milímetros (mm) de precipitação no período considerado como parâmetro, entre as 7 horas dessa quarta, às 7 horas desta quinta.

De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, duas situações de risco de desabamento foram atendidas durante a madrugada, uma no Jacarecanga e outra no Jardim Iracema. Ambos os casos tiveram baixa gravidade.

As chuvas caíram em menor número sobre a Capital. No posto da Água Fria, na altura do bairro Edson Queiroz, foram contabilizados 11 mm.

Previsão do tempo

De acordo com a Funceme, as chuvas devem continuar até pelo menos o próximo sábado, 7, de forma isolada em todo o Ceará. Até o fim desta quinta, são esperados maiores volumes para as regiões do Litoral Norte, sul do Litoral do Pecém, norte do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, e litoral do Vale do Jaguaribe.

De acordo com a Fundação, as chuvas da madrugada foram causadas por áreas de instabilidades vindas do leste da região Nordeste do Brasil, que devem afetar principalmente o sul do Estado, e do Oceano Atlântico, causando chuvas na faixa litorânea.

A previsão ainda aponta que a temperatura pode atingir até 36 °C no Vale do Jaguaribe e no Sertão Central e Inhamuns, 29 °C nas áreas serranas e 33 °C no litoral. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por exemplo, a amplitude térmica deve variar de 29 °C a 32° C.