Decreto institui Ouvidoria da Mulher para denúncias de violência no Ceará

Foi publicado nessa segunda-feira, 1º, no Diário Oficial do Estado (DOE), o decreto que instituiu a Ouvidoria da Mulher no Ceará. O novo canal acolhe denúncias de violência doméstica, institucional, política, discriminação de gênero no ambiente corporativo público e privado e assédio moral e sexual. O atendimento teve início na última quarta-feira, 27, por meio do número 155 e no portal do Ceará Transparente.

O novo serviço foi anunciado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ao lado da vice-governadora e titular da Secretaria das Mulheres, Jade Romero, durante live nas redes sociais, na última terça-feira, 26. Na transmissão, foi feita a assinatura do documento oficializando a nova política de proteção às mulheres do Estado.

O atendimento da Ouvidoria da Mulher pode ser feito de três formas: por meio do número 155; no canal de atendimento virtual da Ouvidoria Geral do Estado, disponibilizado na plataforma Ceará Transparente; em sala de atendimento especializado na Secretaria das Mulheres, localizada na avenida Barão de Studart.