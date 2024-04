Professores da rede estadual aprovam indicativo de greve

O movimento vem após o anúncio do governador Elmano de Freitas (PT), que apresentou reajuste de 5,62% para todos os servidores a partir de julho. A categoria dos professores recebem ainda retroativo de 3,62% , de janeiro a junho, equivalente ao reajuste do piso federal dos docentes.

O calendário da categoria prevê reuniões em escolas entre os dias 27 de março e 3 de abril, paralisação estadual no dia 4 para avaliar a negociação e votar início da greve que, caso aprovada, começaria no dia 8 de abril.

As reivindicações da categoria listam ainda pagamentos do retroativo da promoção 2019; pagamento do retroativo do piso de 2023; implantação das promoções 2022 e 2023; seleção estadual classificatória para temporários; equiparação salarial dos temporário; PVR dos doutores; pagamento das premiações; e fim da taxação das aposentadorias.

"Indicativo de greve aprovado em nossa Assembleia Geral. Aprovamos com unanimidade e estamos chamando o governo do Elmano de Freitas para acordar. Levante e resolva as questões da educação. Até o dia 4 ainda tem uma posição a ser colocada para a categoria. Até lá, indicativo de greve", anunciou Anizio Melo, presidente do Sindicato Apeoc.