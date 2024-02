MPCE debate nova lei de combate ao bullying e cyberbullying

Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) fará debate sobre Bullying e Cyberbullying com transmissão online

A abertura do encontro será realizada pelo coordenador auxiliar do Caoeduc, promotor de Justiça Jucelino Soares Oliveira. Em seguida, haverá palestra sobre as novas implicações legais dos crimes de bullying e cyberbullying, que será ministrada pelo coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional Criminal (Caocrim), promotor de Justiça Rafhael Ramos Nepomuceno.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) irá realizar, no dia 23 de fevereiro, das 9h às 10h30, o evento “O MPCE na garantia de uma escola segura: Bullying e Cyberbullying”. Porque é fundamental analisar os detalhes da lei que institui medidas de combate à violência contra crianças e adolescentes nos estabelecimentos educacionais.

A programação será encerrada com a palestra “Medidas de Proteção à Criança e ao Adolescente no contexto escolar”, que será ministrada pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (Caopij), promotor de Justiça Lucas Azevedo. Ao final, os participantes terão um momento para debater o conteúdo apresentado. O evento será transmitido por meio do canal do MPCE no Youtube.

Programação:

9h – Abertura: Jucelino Soares Oliveira (coordenador auxiliar do Caoeduc/MPCE);

9h20 – Conhecendo as novas implicações legais dos crimes de bullying e cyberbullying – Rafhael Ramos Nepomuceno (Promotor de Justiça e coordenador auxiliar do Caocrim/MPCE)

9h40 – Medidas de Proteção à Criança e ao Adolescente no contexto escolar – Lucas Felipe Azevedo de Brito (Promotor de Justiça e Coordenador do CAOPIJ/MPCE)

10h – Debate

10h30 – Encerramento

Serviço:

Data: 23 de fevereiro de 2024

Horário: 9h às 10h30

Transmissão: https://www.youtube.com/user/MinisterioPublicoCE