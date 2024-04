Sobe para 18 o número de açudes sangrando no Ceará; saiba quais

Estado também conta com dez açudes com a capacidade acima dos 90%. Em relação aos açudes monitorados, 42 estão com volume abaixo de 30%

Os açudes Quandú , em Itapipoca , e Sobral , no norte do Estado , foram os últimos a atingirem a capacidade máxima desde a última sexta-feira , 15.

O Ceará tem 18 açudes sangrando na manhã desta segunda-feira, 18, de acordo com dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Ao todo, 157 açudes são monitorados em todo o Estado.

Dos 18 açudes em sangria, seis são da bacia hidrográfica do Litoral, cinco da bacia do Acaraú, três da bacia Metropolitana, três da Coreaú e um da bacia do Alto Jaguaribe.

O Estado também conta com dez açudes com a capacidade acima dos 90% e 42 com volume abaixo de 30%.

De acordo com a Cogerh, as bacias do Litoral, Acaraú e Coreaú, no norte do Ceará, estão mais confortáveis atualmente, com mais de 80% de água acumulada. Já as regiões hidrográficas do Curu, Médio Jaguaribe e Sertões de Crateús seguem em alerta, com volumes abaixo de 30% da capacidade.