Fortaleza e Maracanaú têm desabamentos após chuvas no final de semana

Dois desabamentos foram registrados neste final de semana por conta da chuva na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e na Capital. Os incidentes aconteceram entre a noite de sábado, 16, e a madrugada deste domingo, 17. O Corpo de Bombeiros foi acionado e nenhum dos desabamentos apresentou vítimas.

Na noite deste sábado, 16, um imóvel de dois andares desabou no Bairro Jereissati II, em Maracanaú. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi recebido por volta das 21 horas. Inicialmente, a Polícia Militar esteve no local e confirmou o desabamento.

A casa do proprietário, um homem de 74 anos, era conjugada com a residência que desabou e teve a estrutura comprometida. Por isso, o idoso, que é policial penal da reserva remunerada, foi retirado do local sem ferimentos e lesões. Ele foi levado para a casa de familiares.