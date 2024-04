Quadra chuvosa: sobe para 16 o número de açudes sangrando no Ceará

O Ceará, além disso, tem nove reservatórios com a capacidade acima dos 90% e outros 44 com volume abaixo de 30%. Com isso, o Estado tem 41,6% da capacidade hídrica nos reservatórios monitorados

Entre os 157 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 16 estão com 100% da sua capacidade preenchida no Ceará. No mesmo período, em 2023, o estado tinha nove açudes sangrando. O primeiro a atingir a marca foi o açude Germinal, em Palmácia, no Maciço de Baturité. O segundo foi açude São Pedro Timbaúba, em Miraíma.

O Estado, além disso, tem cinco açudes com a capacidade acima dos 90% e outros 43 com volume abaixo de 30%. Entre os três maiores açudes do Estado, apenas um está com o volume acima dos 50%. O Castanhão, maior reservatório do Ceará, tem 25,77% do nível preenchido. Orós está em 52,16% e Banabuiú em 37,10%.