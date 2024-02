Mandados são cumpridos no CE contra suspeitos de ajudar fugitivos de Mossoró

Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa quarta-feira, 21, contra pessoas que podem ter ajudado os dois homens que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. As ordens judiciais foram cumpridas pela Polícia Federal em Mossoró (RN) e em dois municípios cearenses: Quixeré (Vale do Jaguaribe) e Aquiraz (Região Metropolitana de Fortaleza).

A PF informou que as ações policiais resultaram na prisão de três indivíduos. Em Mossoró, uma pessoa foi presa por força de mandado de prisão temporária. Em Aquiraz, ocorreram as duas outras prisões. Uma pessoa foi presa por estar com um mandado de prisão em aberto, enquanto a outra foi presa por ter sido flagrada com drogas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na manhã desta quinta-feira, um dos presos foi submetido a uma audiência de custódia e a sua prisão foi mantida.