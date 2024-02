PF prende três suspeitos de ajudar presos que fugiram em Mossoró

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 22, três suspeitos de ajudar os detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Uma das pessoas foi presa quando chegava em casa em Mossoró. Segundo a polícia, o homem estaria vindo de uma cidade vizinha, que fica no Ceará, conforme informou a TV Brasil. Mossoró faz limite com Aracati, no Litoral Leste do Estado.

Os agentes encontraram com os suspeitos armas, drogas e um carro, que foram apreendidos.