Fuga em Mossoró: "não tiveram apoio externo", aponta Federação de Policiais Penais

Os dois fugitivos do presídio federal de Mossoró não tiveram apoio externo. É o que aponta a Federação Nacional dos Policiais Penais Federais (FenaPPF), união dos cinco sindicatos de policiais penais federais existentes, em carta aberta publicada nesse sábado, 17.



"Não havia logística externa, eles não possuíam veículo para fuga, celulares, casa de apoio nem rota de fuga, o que nos leva a acreditar que não houve planejamento prévio e sim uma oportunidade que foi aproveitada e infelizmente obtiveram êxito", afirma a carta.

O documento assinado por Gentil Nei Espírito Santo da Silva, presidente da FenaPPF, enfatiza ainda que "apesar do ocorrido, as penitenciárias federais continuam seguras e cumprindo o seu devido papel: o isolamento de lideranças criminosas inseridas no Sistema Penitenciário Federal (SPF)".