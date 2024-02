Fugitivos de Mossoró invadem casa, pedem alimentos e fazem família refém

Homens fugiram da penitenciária de segurança máxima na quarta-feira, 14. Esta é a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal do País

De acordo com informações da CNN, uma das vítimas relatou aos investigadores que os homens teriam chegado no local pelo mato por volta de 19h30nin e que foram embora às 00h30min, neste sábado.

Os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nessa quarta-feira, 14, teriam invadido uma casa e feito uma família refém na noite dessa sexta-feira, 16, em residência localizada em uma área rural próximo ao presídio de segurança máxima.

Os dois homens estavam de boné, um deles usava uma calça azul claro com número, como a vestimenta utilizada no presídio. Um dos detentos vestia camisa escura e o outro camisa clara. A vítima contou aos investigadores que os dois "estavam fedendo muito e com aparência suja".

Conforme apurou a CNN, o relatório com depoimento da vítima também aponta que os fugitivos teriam mandado abrir as redes sociais e a televisão para ver as notícias sobre a fuga e fizeram ligações pelo WhatsApp. Um dos interlocutores afirmou estar no Rio de Janeiro.

A vítima afirmou que os detentos levaram comidas, dois celulares e carregadores.

"Não pediram dinheiro, falaram que só queriam comida e celular, levaram comida (ovo cozido e outros itens) em sacola plástica. Não estavam de mochila", diz trecho do relatório divulgado pela CNN.

A dupla ainda teria feito perguntas sobre a localização da área, incluindo questionamentos sobre como chegar ao Ceará, se estavam longe do litoral e sobre a existência de pontos de bloqueio na rua.

Os detentos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos. Os dois são do Acre e estavam na penitenciária desde novembro de 2023.