Previsão é de chuvas em todas as macrorregiões do Ceará até quarta-feira, 21

Principais acumulados devem cair nas regiões do Cariri e oeste e sul do Sertão Central e Inhamuns; Fortaleza também pode ter pancadas de chuva

Após registrar o período de 24 horas com mais municípios registrando chuvas de 2023 , o Ceará deve manter a tendência de chuvas em todas as macrorregiões até a próxima quarta-feira, 21. Os maiores índices tendem a acontecer nas regiões do Cariri e oeste e sul do Sertão Central e Inhamuns, com intensidades de moderadas a fortes.

Também há expectativa de chuvas para as regiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana, que devem ocorrer de forma fraca a forte, já na madrugada.

O órgão explica que as fortes chuvas se devem a áreas de instabilidade causadas pela chegada da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal indutor de chuvas do estado. Além desses, efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, interação dos ventos com o relevo, calor e umidade propiciam os temporais.

Temperatura

Apesar das chuvas, o calor deve se manter no estado, com destaque para as regiões do Sertão Central e Inhamuns e Vale do Jaguaribe, onde os termômetros devem atingir os 36 °C. Em contrapartida, as regiões do Cariri e Ibiapaba devem obter as mínimas em território cearense, com temperaturas de até 23 °C.

Os números são parecidos com o esperado também para a Capital e Região Metropolitana (RMF) nos próximos dias. Segundo a previsão da Funceme, a amplitude térmica nesta área deve ficar entre 24 °C e 32 °C.