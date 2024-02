Caminhão do Cidadão irá atender comunidades; veja quais são

Na segunda, 19, os serviços serão realizados nas cidades de Caucaia e Cascavel, onde permanecerão por três dias. Em Fortaleza, no dia 20, o bairro Montese é contemplado com o serviço.

De segunda-feira, 19, até sábado, 24, oito comunidades de quatro municípios cearenses vão receber ações do C aminhão do Cidadão .

No dia 21, é a vez do bairro da Serrinha. Já no dia 22, quinta-feira, os atendimentos serão realizados nos bairros Siqueira e Dom Lustosa.

A programação será concluída no dia 24, sábado, no Parque Santa Filomena, no Jangurussu. Já no interior, a comunidade do distrito Canaã, no município de Trairi, será atendida sexta-feira e sábado, dias 23 e 24 de fevereiro.

Serviço



O que: Caminhão Cidadão

Quando: 19 a 24 de fevereiro

Serviços gratuitos: emissão da 1ª via da Carteira de Identidade Nacional, do CPF e da Certidão de Antecedentes Criminais, e orientações sobre Seguro Desemprego e Carteira do Trabalho e Proteção Social (CTPS digital).

Programe-se



Caucaia

Data: 19 de fevereiro (segunda-feira)

Local: Rua Coronel Correia, 2214 – bairro Centro



Cascavel

Data: 19, 20 e 21 de fevereiro (segunda-feira a quarta-feira)

Local: Praça do Hospital, à Rua Bia Coelho, s/n. Bairro Centro



Fortaleza

Data: 20 de fevereiro (terça-feira)

Local: Praça Ubiratan Costa, à Rua Eusébio de Queiroz, 449 – bairro Montese