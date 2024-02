Músico cearense Rilvas Silva morre aos 46 anos

Rilvas era vocalista da The Singles Band e professor de canto. Há duas semanas, o Floresta Bar organizou um show solidário para arrecadar fundos para o cantor, que estava sem conseguir trabalhar desde outubro do ano passado.

A família não confirmou a causa da morte, mas o músico estava em tratamento de uma dermatomiosite , doença autoimune da família do lúpus e que causa inflamação no corpo, fraqueza muscular e feridas na pele. O caso do músico era do tipo agressivo, segundo amigos.

No início deste ano, Rilvas tentou voltar às aulas, mas teve que parar por causa dos sintomas.

“Já tinha falado com alguns amigos. Passei maus bocados nesses últimos meses. No começo eu não sabia o que era, foi bem traumático. Agora já sei o que é, estou fazendo exames para tratar. Infelizmente não consigo mais cantar nem dar aula, a voz está fraca. Essa doença me deixa com as mãos muito frágeis, não consigo nem tocar piano ou guitarra”, disse ele em um vídeo publicado nas redes sociais há algumas semanas para justificar a ausência das aulas para os alunos.

O sepultamento foi na tarde deste domingo, no cemitério Parque da Saudade, em Caucaia.

O que é a dermatomiosite

A dermatomiosite, também conhecida como dermatopolimiosite, é uma doença crônica que se caracteriza pela inflamação da pele e dos músculos. Não há causa conhecida para a doença, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia.

O desenvolvimento está relacionado a um distúrbio imunológico e associado a uma predisposição genética, que resulta em um processo denominado vasculite (inflamação dos vasos sangüíneos), de caráter crônico.

Infecções por vírus ou bactérias podem preceder o aparecimento dos sintomas. No entanto, o papel destes agentes no desencadeamento da doença ainda é motivo de pesquisa.