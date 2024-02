Ceará deve ter chuvas fracas e isoladas nesta quarta-feira de Cinzas

Em contrapartida, as regiões do Cariri e do Vale do Jaguaribe devem apresentar índices maiores, com possibilidade de chuva forte

Em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), por exemplo, a expectativa é de um dia com céu nublado e possibilidade de pequenos volumes de água vindos do céu durante as manhãs nos dois dias.

Após volumes históricos como os registrados em Fortaleza durante os quatro dias do Carnaval 2024, o Ceará deve apresentar precipitações menores nos próximos dias. De acordo com a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a predominância nesta quarta-feira de Cinzas, 14, e quinta-feira, 15, deve ser de chuvas fracas e isoladas em quase todo o estado.

No rumo contrário, as regiões do Vale do Jaguaribe e do Cariri devem apresentar as maiores chuvas do dia, com índices variando de moderados a fortes. Na região Jaguaribana, a chuva deve ocorrer ao longo do dia de hoje, enquanto no Cariri a espera é pelos índices logo durante a manhã.

Segundo a Funceme, as chuvas passadas, bem como as que estão por vir hoje e amanhã, são causadas por áreas de instabilidade vindas do oceano, que, somadas a efeitos locais como relevo e temperatura, propiciam os volumes.

Temperatura

As maiores temperaturas do dia são aguardadas para região do Sertão Central e Inhamuns, com máximas em torno de 35 °C. Já as mínimas são previstas para o Cariri e Ibiapaba, com termômetros alcançando os 23 °C.

O cenário é próximo do que deve ser visto em Fortaleza e Região Metropolitana, onde a amplitude térmica deve ir de 24 °C até 33 °C.

Maiores chuvas

Até as 10 horas desta quarta-feira, o maior volume de chuvas entre as 7 horas da manhã de terça e as 7 horas de quarta-feira, 14, foi registrado no município de Quixeramobim, a 204 quilômetros (km) da Capital.