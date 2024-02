Cariri e região jaguaribana podem ter chuvas fortes até quarta-feira, 14

Novas pancadas de chuva podem atingir as regiões do Cariri e do Vale do Jaguaribe até a próxima quarta-feira, 14, segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com a Fundação, a expectativa é de que vá chover com intensidade entre moderada e forte em ambas as localidades, com maior abrangência de municípios.

As chuvas devem chegar ao Cariri ainda na madrugada e persistirem durante as primeiras horas da manhã. Na região Jaguaribana, os maiores registros devem ocorrer ao longo do dia.